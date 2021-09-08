الوضع في ليبيا على مائدة الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية بين تركيا ومصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 06:52 مساء
الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية بين تركيا ومصر، 7 و8 سبتمبر (الخارجية المصرية)

سيطر الوضع في ليبيا على الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية بين تركيا ومصر، خلال أمس واليوم، ضمن عدد من الملفات الإقليمية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن الجولة الثانية من المشاورات بين الوفدين برئاسة نائب وزير خارجية تركيا سادات أونال، ونائب وزير الخارجية المصري السفير حمدي سند لوزا، عقدت في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر الحالي.

- «رويترز»: أول اتصال مباشر بين وزيري خارجية تركيا ومصر منذ مساعي أنقرة لتحسين العلاقات

وتناول الوفدان القضايا الثنائية المشتركة، فضلاً عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسورية والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.

البيان أوضح أن الطرفين اتفقا على مواصلة تلك المشاورات و«التأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين».

وفي 10 أبريل الماضي، تحدث وزيرا خارجية تركيا ومصر، هاتفيًّا، في أول اتصال مباشر بينهما، منذ أن بدأت تركيا مساعي لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية بين تركيا ومصر، 7 و8 سبتمبر (الخارجية المصرية)
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