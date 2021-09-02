«أوبك بلس» يستثني ليبيا وإيران وفنزويلا من تخفيضات إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 04:40 مساء
مشاركة عون في الاجتماع الوزاري رقم «20» لأعضاء تحالف «أوبك بلس» الافتراضي، الأربعاء 1سبتمبر 2021. (وزارة النفط والغاز)

وافق وزراء النفط بالدول الأعضاء في تحالف «أوبك بلس» على «الاستمرار في استثناء ليبيا وإيران وفنزويلا، الدول الأعضاء في التحالف، من المشاركة في التخفيضات حتى تتجاوز هذه الدول ما تمر به من عقبات، ويعود إنتاجها للمستويات السابقة»، بحسب مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية.

وجاءت الموافقة على استثناء ليبيا وإيران وفنزويلا خلال الاجتماع الوزاري رقم (20) للدول الأعضاء لتحالف «أوبك بلس» الذي عقد عبر الدائرة الافتراضية، أمس الأربعاء، بمشارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد إمحمد عون.

وقال المكتب الإعلامي بوزارة النفط والغاز، اليوم الخميس، إن الاجتماع جرى خلاله مراجعة حالة سوق النفط من حيث الإمدادات والطلب، ومستوى المخزون، ومدى التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدلات الإنتاج المتفق عليها.

وقرّر المجتمعون «التأكيد على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق، وزيادة معدل إنتاج النفط للمجموعة خلال شهر أكتوبر القادم بمعدل 400 ألف برميل تقسم على الدول المشاركة في اتفاق التعاون».

كما قرّروا أيضا «تمديد المهلة الممنوحة للدول التي أنتجت فوق المعدل المتفق عليه لتعويض الزيادة في الإنتاج حتى نهاية ديسمبر 2021»، واتفقوا على أن يكون موعد الاجتماع المقبل لتحالف «أوبك بلس» يوم 4 أكتوبر المقبل، بحسب وزارة النفط والغاز.

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