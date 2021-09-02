ضبط 15 شخصا يعيدون تركيب وصلات مخالفة على مسارات النهر الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 04:00 مساء
أعضاء الدوريات الأمنية أثناء متابعة مسارات النهر الصناعي بالمنطقة من ترهونة إلى حدود بني وليد. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، ضبط 15 شخصا يقومون بإعادة تركيب وصلات غير قانونية سبق إزالتها من مسارات النهر الصناعي بالمنطقة الممتدة من ترهونة إلى الحدود الإدارية لبلدية بني وليد.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن القبض على هؤلاء جرى خلال الحملة الأمنية التي قامت بها دوريات فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي أمس الأربعاء.

وقالت الوزارة إنّ الدوريات الأمنية تمكنت «من ضبط 15 شخصا يقومون بإعادة الوصلات غير القانونية من مسارات نقل المياه بجهاز النهر الصناعي التي تم قفلها خلال المدة الماضية والممتدة من مدينة ترهونة وصولاً للحدود الإدارية لمدينة بني وليد»، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

- إقفال 44 مجمع مياه مخالفا على مسارات النهر الصناعي بأربع مناطق
- إقفال 63 مجمع مياه مخالفا على خطوط النهر الصناعي في 4 مناطق
- إقفال 54 مجمع مياه مخالفا على مسار أنابيب النهر الصناعي بالشويرف

وأطلقت وزارة الداخلية مطلع أغسطس الماضي حملة أمنية موسعة تستهدف وقف التعديات وإزالة الوصلات غير القانونية ومجمعات المياه المخالفة على مسارات النهر الصناعي بناءً على تعليمات النائب العام.

وأسفرت الحملة عن إزالة وإقفال عشرات الوصلات غير القانونية، ومجمعات المياه المخالفة التي كانت تستخدم لأغراض الري والزراعة من دون أن يقوم أصحابها باتباع الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

أعضاء الدوريات الأمنية أثناء متابعة مسارات النهر الصناعي بالمنطقة من ترهونة إلى حدود بني وليد. (وزارة الداخلية)
الدوريات الأمنية أثناء متابعة مسارات النهر الصناعي بالمنطقة من ترهونة إلى حدود بني وليد. (وزارة الداخلية)
الأشخاص المخالفين الذين ألقي القبض عليهم من قبل الدوريات الأمنية. (وزارة الداخلية)
الأشخاص المخالفين الذين ألقي القبض عليهم من قبل الدوريات الأمنية. (وزارة الداخلية)
الأشخاص المخالفين الذين ألقي القبض عليهم من قبل الدوريات الأمنية. (وزارة الداخلية)
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