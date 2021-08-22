إقفال 44 مجمع مياه مخالفا على مسارات النهر الصناعي بأربع مناطق

حملة إزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي بمناطق سوق الأحد ومشروع أبوعائشة وسيدي السايح وفم ملغة. (وزارة الداخلية)

أقفلت الدوريات الأمنية، صباح اليوم الأحد، 44 مجمع مياه مخالفًا موصولة بطريقة عشوائية على مسارات أنابيب نقل المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي الممتدة عبر مناطق سوق الأحد ومشروع أبوعائشة الزراعي وسيدي السايح وفم ملغة، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية.

والأربعاء الماضي، أقفلت الدوريات الأمنية، 63 مجمع مياه مخالفًا داخل تلك المناطق الأربعة، وذلك في إطار الحملة الموسعة التي انطلقت مطلع الشهر الجاري لإزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة بناء على تعليمات النائب العام.

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ويشارك في الحملة الموسعة لإزالة التعديات على مسارات أنابيب النهر الصناعي دوريات فرع إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية رفقة دوريات من جهاز الشرطة الزراعية وأعضاء من جهاز النهر الصناعي.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحملة التي بدأت مطلع الشهر الجاري مستمرة للضبط المخالفين والمعتدين على مسارات نقل المياه، وكذلك متابعة الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية لضمان عدم تكرار هذه الاعتداءات.

حملة إزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي بمناطق سوق الأحد ومشروع أبوعائشة وسيدي السايح وفم ملغة. (وزارة الداخلية)

حملة إزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي بمناطق سوق الأحد ومشروع أبوعائشة وسيدي السايح وفم ملغة. (وزارة الداخلية)

حملة إزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي بمناطق سوق الأحد ومشروع أبوعائشة وسيدي السايح وفم ملغة. (وزارة الداخلية)

حملة إزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي بمناطق سوق الأحد ومشروع أبوعائشة وسيدي السايح وفم ملغة. (وزارة الداخلية)

حملة إزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي بمناطق سوق الأحد ومشروع أبوعائشة وسيدي السايح وفم ملغة. (وزارة الداخلية)