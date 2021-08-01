«النهر الصناعي»: المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة تعرضت لتفجير إرهابي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 أغسطس 2021, 04:43 مساء
آثار التفجير الذي استهدف المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة. (النهار الصناعي)

وصف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الحادث الذي استهدف المحطة رقم «900+353» الواقعة على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة بأنه «تفجير إرهابي»، أسفر عن «أضرار جسيمة لخط» الأنابيب بالمسار وللمكونات الميكانيكية بالخط.

وقال الجهاز، في بيان اليوم الأحد، إن الحادث الذي وقع الخميس الماضي تسبب في توقف الإمداد المائي لتغذية المدن والمناطق والمشاريع الزراعية الواقعة على هذا المسار، مؤكدًا أن فرق الصيانة تقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الإصلاحات العاجلة.

وناشد الجهاز حكومة الوحدة الوطنية توفير الحماية للمشروع وتقديم الدعم اللازم لإجراء الصيانة العاجلة لمنظومات المشروع لضمان استمرار الإمداد المائي تحقيقًا للأمن القومي للدولة.

- تفجير المحطة «353» على المسار الشرقي لمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة»

وأعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الخميس الماضي، قيام «خارجين على القانون» بتفجير المحطة رقم 353 بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة، بعدما قاموا بزراعة ألغام متفجرة».

وأضافت بلدية مصراتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن خط النقل الرئيسي لمياه النهر الصناعي المغذي للمدينة «تعرض لأعمال تخريبية تمثلت في تفجير إحدى محطات النقل الرئيسية بالقرب من منطقة الشويرف».
 

آثار التفجير الذي استهدف المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة. (النهار الصناعي)
آثار التفجير الذي استهدف المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة. (النهار الصناعي)
آثار التفجير الذي استهدف المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة. (النهار الصناعي)
آثار التفجير الذي استهدف المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة. (النهار الصناعي)
آثار التفجير الذي استهدف المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة. (النهار الصناعي)
آثار التفجير الذي استهدف المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة. (النهار الصناعي)
آثار التفجير الذي استهدف المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة. (النهار الصناعي)
آثار التفجير الذي استهدف المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة. (النهار الصناعي)
آثار التفجير الذي استهدف المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة. (النهار الصناعي)
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