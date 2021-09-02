«النهر الصناعي» يعلن بدء عمليات تعبئة الخط الناقل تازربو - بنغازي

تفقد مسارات خط مياه بنغازي- تازربو بمنظومة النهر الصناعي. (الجهاز)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الخميس، البدء في عمليات تعبئة خط المياه الناقل «تازربو - بنغازي» بعد انتهاء أعمال الصيانة بإحدى المحطات التي تعرضت للتخريب قرب واحة أوجلة في يونيو الماضي.

ونقل الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» إعلان «إدارة التشغيل والصيانة بمنظومة السرير -سرت/ تازربو- بنغازي انتهاء جميع الأعمال الميكانيكية والمدنية الهندسية وفق المخططات وجداول العمل المعدة سلفًا للمحطة 211 الواقعة على المسار تازربو - بنغازي بالقرب من مدينة أوجلة».

ونوه جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إلى أن «العمل جارٍ حاليًا على تعبئة الخط الناقل بالمياه»، مشيرًا إلى أن الإدارة المختصة تتوقع «وصول المياه إلى مدينة بنغازي خلال عشرة أيام وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات».

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كان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أعلن في 24 يونيو، وقوع تسريب في الخط الناقل للمياه «تازربو - بنغازي» قطر 4 أمتار بالمحطة (170 + 211 AV) الواقعة بالقرب من بوابة مدينة أوجلة بمنطقة الواحات، ما تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه.

واضطر ذلك، فرق التشغيل والصيانة بالجهاز إلى اتخذت الإجراءات والتدابير والفنية اللازمة التي شملت إيقاف تشغيل آبار حقلي السرير وتازربو، وتحويل التدفق المائي عبر الخط الناقل للمياه «السرير - سرت»، وإعادة تشغيل الآبار من جديد.