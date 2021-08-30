أبوالغيط من اجتماع الجزائر: توحيد المؤسسة العسكرية إحدى أهم ركائز العملية الانتقالية

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الإثنين 30 أغسطس 2021, 05:56 مساء
أبوالغيط يتحدث للصحفيين في الجزائر عقب لقائه لعمامرة. (وزارة الخارجية الجزائرية)

حث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الأطراف الليبية على ضرورة التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات في موعدها، محذرًا من تداعيات تعثر تنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها.

وقال أبو الغيط، في كلمة افتتاحية خلال اجتماع دول جوار ليبيا الذي تحتضنه الجزائر يومي الإثنين والثلاثاء، إن الليبيين لا يزالون يعلقون آمالًا عريضة على الانتخابات للخروج من الأزمة، الأمر الذي يحتم على الأطراف الفاعلة التوافق على قاعدة دستورية في أقرب وقت.

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ولفت إلى هدف اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر الذي يعد فرصة لتدارس سبل تجاوز العقبات أمام تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق والتأكيد على عدم انهيارها. كما شدد على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية لأنه أمر «لازم لإنجاح مسار الانتقال إلى الاستقرار».

وأكد مسؤول الجامعة العربية على ضرورة تشجيع كافة الأطراف الليبية على الانتقال من التنافس إلى التوافق، وتشجيعهم على تجاوز العقبات القانونية والدستورية واللوجستية.

ويرى أبو الغيط أن توحيد المؤسسات الليبية وفي مقدمتها المؤسسات العسكرية «هو إحدى أهم ركائز العملية الانتقالية».

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