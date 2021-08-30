المنقوش أمام «دول الجوار»: المسار الأمني هو التحدي الأكبر حاليا

وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في كلمتها أمام مؤتمر دول جوار ليبيا في الجزائر. 30 أغسطس 2021. (الإنترنت)

اعتبرت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، أن المسار الأمني هو «التحدي الأكبر حاليا»، مشيرة إلى أن استمرار وجود المرتزقة يشكل خطرا على ليبيا ودول الجوار.

وقالت المنقوش في كلمتها أمام مؤتمر دول جوار ليبيا في الجزائر، إن «استقرار ليبيا من استقرار المنطقة، ونتطلع إلى بناء شراكة مع دول الجوار ونسعى لتوحيد المؤسسة العسكرية».

وأضافت: «نعمل على تكريس السيادة الليبية، والتدخلات الخارجية تناقض الأعراف الدولية، ونتطلع إلى نظام سياسي ديمقراطي من خلال انتخابات نزيهة».

ولفتت وزيرة الخارجية إلى وجود «تحديات إقليمية وعالمية ولا سبيل للبقاء إلا بالتكامل والتعاون»، داعية إلى «تنظيم مؤتمر تشاوري لمناقشة الملف الليبي». وأشارت إلى أن «رؤية ليبيا لتحقيق الاستقرار قائمة على مسارين أمني وسياسي».