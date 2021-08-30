لعمامرة أمام «الجوار الليبي»: قوى أجنبية تسعى لاستعمال التراب الليبي لإعادة رسم التوازنات

وزير الشؤون الخارجية الجزائري السابق، رمطان لعمامرة، يلقي كلمته أمام مؤتمر دول جوار ليبيا في الجزائر، 30 أغسطس 2021. (وكالة الأنباء الجزائرية)

قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن بعض القوى الأجنبية تسعى لاستعمال التراب الليبي لإعادة رسم التوازنات.

وأضاف، خلال مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار الليبي في الجزائر، الإثنين: «ينبغي العمل على سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أقرب الآجال»، مشيرا إلى أن «أمن ليبيا من أمن دول الجوار».

وأكد لعمامرة استمرار المساعي الجزائرية لحل أزمة ليبيا، وأشار إلى أن «حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا عبر مسار ليبي-ليبي بدعم من المجتمع الدولي»، مردفا «ندعم جهود توحيد المؤسسات الليبية».