الدبيبة يبحث مع الخصاونة ديون ليبيا للأردن

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعقد مع نظيره الأردني جلسة عمل موسعة (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، «ملف الديون القائمة على ليبيا في المجال الصحي، التي لم يتم معالجتها وتسديدها منذ عدة سنوات»، وذلك خلال لقائه بالعاصمة عمان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن «رئيس حكومة الوحدة الوطنية عقد جلسة عمل موسعة مع رئيس الوزراء الأردني، بحضور الوفد الوزاري المرافق للدبيبة وعدد من الوزراء من الجانب الأردني».

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ولم يذكر البيان نتائج المباحثات بشأن ملف الديون أو حجمها، لكن في وقت سابق كشفت جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة أن قيمتها تبلغ نحو 310 ملايين دولار، منها 250 مليونًا للمستشفيات الخاصة التي عالجت الليبيين و60 مليونًا للفنادق التي نزل فيها هؤلاء.

وحسب أرقام رسمية أردنية فإنه خلال السنة الأولى التي تلت الاضطرابات في ليبيا استقبلت المملكة أكثر من 100 ألف جريح ليبي في المستشفيات الأردنية الخاصة.

وفي سياق آخر، أشار المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى «الاتفاق على عقد الاجتماع الثالث للجنة العليا الليبية - الأردنية بالعاصمة طرابلس في الفترة المقبلة بعد توقفها عن الاجتماع منذ العام 2009، وتكليف وزير الاقتصاد الأردني بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد والتجارة لتحديد موعد لعقد اللجنة وجدول أعمالها».

كما جرى خلال الجلسة «التنسيق على إقامة معرض للمنتجات الأردنية في طرابلس، وعقد اجتماع لرجال الأعمال الليبيين والأردنيين على هامش هذا المعرض»، كما «تم الاتفاق على بحث التعاون في مجال التعليم والتدريب من خلال زيارة لوزيري التعليم العالي والتقني إلى المملكة الأردنية».

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بقصر الحسينية في العاصمة عمان، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، رفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن «اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسُبُل تطويرها في شتى الميادين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين».

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعقد مع نظيره الأردني جلسة عمل موسعة (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعقد مع نظيره الأردني جلسة عمل موسعة (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعقد مع نظيره الأردني جلسة عمل موسعة (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يعقد مع نظيره الأردني جلسة عمل موسعة (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)