إنقاذ 106 مهاجرين شمال زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 10:37 مساء
إنقاذ 172 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 17 أغسطس 2021. (القوات البحرية)

أعلن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، اليوم السبت، إنقاذ 106 مهاجرين غير شرعيين شمال مدينة زوارة.

وقال الجهاز، عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إن دورية تابعة له «زورق صبراتة» تمكنت من إنقاذ المهاجرين وسلمتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أبحرت 11 ألف رحلة بحرية من ليبيا، بزيادة 73% عن الفترة نفسها العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى «تدهور» أوضاع الأجانب في البلاد، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

-إنقاذ 172 مهاجرا قبالة السواحل الليبية
وزير الداخلية: إنقاذ 9216 مهاجرًا غير شرعي في البحر خلال 2021
الدبيبة: ليبيا لن تستطيع وقف الهجرة غير الشرعية بمفردها

وفي يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرًا غير شرعي.

وأكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في الشهر نفسه، أن ليبيا «لن تتمكن بمفردها» من مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وقال، خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: «إن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع بمفردها وقف هذه الظاهرة؛ بل الأمر يحتاج إلى تعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ».

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