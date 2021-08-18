إنقاذ 172 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 أغسطس 2021, 02:16 مساء
إنقاذ 172 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 17 أغسطس 2021. (القوات البحرية)

تمكَّن زورقان تابعان لحرس السواحل، أمس الثلاثاء، من إنقاذ 172 مهاجرًا غير شرعي من عدة جنسيات أفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قاربين، بحسب ما أعلنه الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية، اليوم الأربعاء.

وتحرك الزورقان «أوباري» و«رأس إجدير» إلى عين المكان بعد تلقيهما نداء استغاثة؛ حيث أنقذا المهاجرين ونقلهما إلى نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، ومنها إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتولى مهمة رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم، وفق بيان صادر عن الناطق.

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وزير الداخلية: إنقاذ 9216 مهاجرًا غير شرعي في البحر خلال 2021
الدبيبة: ليبيا لن تستطيع وقف الهجرة غير الشرعية بمفردها

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، أبحرت 11 ألف رحلة بحرية من ليبيا، بزيادة 73% عن الفترة نفسها العام الماضي، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى «تدهور» أوضاع الأجانب في البلاد، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.


وفي يونيو الماضي، قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، إن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر المتوسط خلال العام الجاري بلغ 9216 مهاجرًا غير شرعي.

وأكد رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، في الشهر نفسه، أن ليبيا «لن تتمكن بمفردها» من مواجهة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وقال، خلال لقائه مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون: «إن الدولة الليبية كونها دولة عبور لن تستطيع بمفردها وقف هذه الظاهرة؛ بل الأمر يحتاج إلى تعاون جدي من قبل الاتحاد الأوروبي ومع دول المنشأ».

إنقاذ 172 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 17 أغسطس 2021. (القوات البحرية)
إنقاذ 172 مهاجرا قبالة السواحل الليبية، 17 أغسطس 2021. (القوات البحرية)
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