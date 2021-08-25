وكيل «الخارجية» يدعو من الخرطوم إلى ضبط الحدود «لوقف تدفق المقاتلين الأجانب»

وكيل وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني بالخرطوم، 24 أغسطس 2021، (الخارجية)

دعا وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية، محمد عيسى، إلى إعادة ضبط الحدود المشتركة بين ليبيا والسودان؛ «لوقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين تورطوا في القتال داخل ليبيا، وساهموا في عدم استقرار البلاد».

جاء ذلك خلال زيارته الخرطوم، حيث التقى عددا من المسؤولين في وزارة الخارجية السودانية، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واتفق الجانبان على اتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل استقرار أوضاع البلدين، ونشر المزيد من القوات لتأمين الحدود المشتركة.

وكيل «الخارجية» يدعو إلى تفعيل اتفاقية حماية الحدود مع دول الجوار

كما طالب وكيل الشؤون السياسية بوزارة الخارجية، محمد عيسى، بتفعيل الاتفاقية الرباعية لحماية الحدود المبرمة مع دول الجوار «السودان، والنيجر، وتشاد»، وذلك خلال لقائه وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي.

وشدّد عيسى على أهمية تشكيل القوات المشتركة بين دول الجوار لمراقبة الحدود، والحد من الهجرة غير الشرعية والظواهر السلبية الأخرى، كالإرهاب والجريمة المنظمة.

واقترح إبرام اتفاقية ثنائية لحماية الحدود بين البلدين، في حال تعذر تفعيل الاتفاقية الرباعية، أو عدم اتفاق كل الدول عليها.

من جهتها، رحبت المهدي بمقترح عيسى، معربةً عن استعداد الجهات المختصة بالسودان لمناقشة الاتفاقية وتوقيعها في أقرب وقت، بعد التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية.

وأمس الثلاثاء، وصل وفد رسمي يرأسه نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إلى الخرطوم، كمحطة أولى ضمن جولة أفريقية، تشمل أيضا تشاد والنيجر ومالي؛ لبحث ظاهرة تدفقات الهجرة غير الشرعية، والظواهر السلبية المتمثلة في الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، في خطوة تهدف إلى إيجاد آلية لمراقبة الحدود المشتركة بين هذه البلدان وتأمينها.