الهجرة والمرتزقة والحدود محاور مشاورات الكوني في السودان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 03:55 مساء
لقاء الكوني في الخرطوم مع نائب مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، 24 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

اعتبر نائب مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الثلاثاء، أن ملف الهجرة غير الشرعية يمثل «قلقًا مشتركًا» للمسؤولين في السودان وليبيا، مؤكدًا أن الحل لهذا الملف «يجب أن يكون مشتركًا» بين البلدين.

تصريحات المسؤول السوداني جاءت خلال لقاء مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الذي بدأ زيارة، الثلاثاء، إلى الخرطوم في إطار جولة عمل لدول الجوار تشمل تشاد، والنيجر، ومالي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

- الكوني يصل إلى السودان في زيارة رسمية

وناقش لقاء الكوني ودقلو عديد الملفات المشتركة بين البلدين، لا سيما «تأمين الحدود، وتدفق الهجرة غير الشرعية من الدول الأخرى والتي تتخذ من البلدين مسلكًا لها»، إضافة إلى ملف «المرتزقة والمسلحين الأجانب»، وأكد الجانبان «تاريخية وعمق العلاقات الليبية- السودانية، وضرورة تفعيل أفق التعاون المشترك في مختلف المجالات»، وفق البيان.

واستعرض الكوني خلال اللقاء ملف «المهاجرين السودانيين العالقين في ليبيا، والمساعدة على إعادتهم إلى وطنهم»، واتفق الجانبان على بدء اجتماعات ثنائية، للوصول إلى صيغة «شراكة قصيرة وطويلة المدى» تعالج مختلف هذه الملفات.

وجاء في البيان أن جولة الكوني في دول الجوار تتمحور حول «ملفات حماية الحدود، والتصدي للإرهاب، ومعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، من خلال تفعيل الاتفاقيات القائمة بهذا الخصوص، واقتراح اتفاقيات مكملة باتجاه تكثيف العمل الأمني المشترك، وحماية الحدود».

لقاء الكوني في الخرطوم مع نائب مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، 24 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الرئيس التشادي الأسبق في سجنه بالسنغال
دولى
حرائق الجزائر تلتهم 5 آلاف هكتار من الغابات ​وتقتل 19 ألف حيوان
دولى
المجلس البلدي غريان يرفض إجراء انتخابات بلدية في منطقة العربان ويصفها ...
ليبيا
أفغانية تلد طفلة على متن طائرة عسكرية أميركية.. وتصرف الطيار أنقذ حياة الأم
دولى
الولايات المتحدة ترحب باجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر
ليبيا
«فرانس برس»: لماذا لم يترك بايدن 2500 جندي في أفغانستان؟
دولى
مكافأة مالية لمتلقي اللقاح في غزة.. وإجازة بدون راتب لغير المطعمين برام الله
دولى
الدبيبة يعيد اللواء مسعود رحومة إلى منصب المدعي العام العسكري
ليبيا
الـ«بنتاغون»: إجلاء 16 ألف شخص من مطار كابل خلال الساعات الـ24 الأخيرة
دولى
تضارب حول خلفيات استمرار غلق الحدود بين ليبيا وتونس
ليبيا
بريطانيا: رواتب النساء أقل بنحو 73% من الرجال في مجالس الإدارات
اقتصاد
الدبيبة يناقش خطة عمل مقترحة من البنك الدولي لتطبيقها في ليبيا
ليبيا
الدبيبة يناقش خطة عمل مقترحة من البنك الدولي لتطبيقها في ليبيا
ليبيا
5 آلاف مشجع هدية «كاف» لمنتخب ليبيا أمام الغابون في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
آثار فيلات أثرياء العصر الروماني مغمورة بالماء قرب نابولي
ثقافة وفن
ماذا رصدت «ديلويت» في المراجعة المالية لميزانية «المركزي» في طرابلس والبيضاء؟
ليبيا
«قارورة» تفجر أزمة في الدوري الفرنسي.. والرابطة تفتح تحقيقا بين نيس ومرسيليا
رياضة عالمية
الأفغان يواجهون سباقا «مستحيلا» مع الزمن للهرب من كابل
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جددي ملابسك الجينز في خطوات بسيطة