الهجرة والمرتزقة والحدود محاور مشاورات الكوني في السودان

لقاء الكوني في الخرطوم مع نائب مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، 24 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)

اعتبر نائب مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم الثلاثاء، أن ملف الهجرة غير الشرعية يمثل «قلقًا مشتركًا» للمسؤولين في السودان وليبيا، مؤكدًا أن الحل لهذا الملف «يجب أن يكون مشتركًا» بين البلدين.



تصريحات المسؤول السوداني جاءت خلال لقاء مع عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، الذي بدأ زيارة، الثلاثاء، إلى الخرطوم في إطار جولة عمل لدول الجوار تشمل تشاد، والنيجر، ومالي، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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وناقش لقاء الكوني ودقلو عديد الملفات المشتركة بين البلدين، لا سيما «تأمين الحدود، وتدفق الهجرة غير الشرعية من الدول الأخرى والتي تتخذ من البلدين مسلكًا لها»، إضافة إلى ملف «المرتزقة والمسلحين الأجانب»، وأكد الجانبان «تاريخية وعمق العلاقات الليبية- السودانية، وضرورة تفعيل أفق التعاون المشترك في مختلف المجالات»، وفق البيان.

واستعرض الكوني خلال اللقاء ملف «المهاجرين السودانيين العالقين في ليبيا، والمساعدة على إعادتهم إلى وطنهم»، واتفق الجانبان على بدء اجتماعات ثنائية، للوصول إلى صيغة «شراكة قصيرة وطويلة المدى» تعالج مختلف هذه الملفات.

وجاء في البيان أن جولة الكوني في دول الجوار تتمحور حول «ملفات حماية الحدود، والتصدي للإرهاب، ومعالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، من خلال تفعيل الاتفاقيات القائمة بهذا الخصوص، واقتراح اتفاقيات مكملة باتجاه تكثيف العمل الأمني المشترك، وحماية الحدود».

لقاء الكوني في الخرطوم مع نائب مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، 24 أغسطس 2021. (المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي)