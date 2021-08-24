الكوني يصل إلى السودان في زيارة رسمية

من وصول الكوني إلى مطار الخرطوم، 24 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

وصل عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين.

يجري الكوني خلال الزيارة مباحثات مع عددٍ من المسؤولين السودانيين. وكان في استقباله بمطار الخرطوم، عضو مجلس السيادة صديق تاور، ووزیرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير الداخلية عزالدين الشيخ، والأمين العام لمجلس السيادة محمد الغالي علي يوسف، وعدد من المسؤولين، وأعضاء السفارة الليبية في الخرطوم، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

من وصول الكوني إلى مطار الخرطوم، 24 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

من وصول الكوني إلى مطار الخرطوم، 24 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

من وصول الكوني إلى مطار الخرطوم، 24 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

من وصول الكوني إلى مطار الخرطوم، 24 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

من وصول الكوني إلى مطار الخرطوم، 24 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)