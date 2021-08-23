الحكومة تبحث استكمال مشروعات كهربائية متوقفة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 01:00 صباحا
جانب من أعمال تركيب أبراج الكهرباء على خط «أوباري - الفجيج»، 25 يناير 2021، (صفحة المهندس رضوان محمد)

ناقش مسؤولون بحكومة الوحدة الوطنية، في اجتماعين منفصلين الأحد، استكمال مشروعات كهربائية، والانتهاء من مشاريع نقل الطاقة المتوقفة.

الاجتماع ضم مستشار رئيس الحكومة لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة هشام الضراط، ورئيس مصلحة أملاك الدولة، بحضور المختصين بمكتب مستشار رئيس الحكومة ومصلحة أملاك الدولة، وفق بيان لحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

وناقش الاجتماع، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، جملة من المواضيع المتعلقة بإجراءات التعويضات المالية عن مرور الأبراج المخصصة لمد أسلاك الشبكة بعقاراتهم، ومناقشة المعوقات التى تواجه عملية ربط محطة أوباري الغازية بالشبكة العامة. كما تطرق الاجتماع،  إلى ملف التعويض عن المشاريع المتوقفة لشبكات نقل الطاقة وخطوط المحطات والكوابل.

-بدء تركيب أبراج الكهرباء لخط «أوباري - الفجيج»

-«الرئاسي» يطالب العبدلي بإعداد خطط عاجلة لحل أزمة الكهرباء بطرق ناجعة

-أزمة الكهرباء مستمرة.. والدبيبة لمسؤولي الشركة: خذلتموني

وفي اجتماع آخر، بحث «الضراط» مع شركة الإنشاءات الكهربائية، إجراءات المشاريع المكلفة بها. وناقش الاجتماع، إجراءات استكمال خط نقل الطاقة الكهربائية أوباري- الفجيج 220كم، والذي سيغطي العجز القائم في الشبكة.

كما جرى مناقشة استكمال التجارب التشغيلية للوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية في سرت. وخلص الاجتماع إلى «جملة من التوصيات والإجراءات العملية لاستكمال مشاريع النقل المتوقفة بأسرع وقت».

في وقت سابق الأحد، طالب المجلس الرئاسي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، بضرورة «إعداد الخطط العاجلة لحل أزمة الكهرباء بطرق ناجعة»، كما شدد كذلك على ضرورة إسراع الشركة في اتخاذ التدابير اللازمة لاستقرار الشبكة الكهربائية

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكبير: ملتزمون بتوحيد «المركزي» بعد اكتمال التدقيق الدولي
ليبيا
جددي ملابسك الجينز في خطوات بسيطة
أناقة وجمال
المسماري: مفجر بوابة زلة «داعشي» من ذوي البشرة السمراء (صور)
ليبيا
«المركزي» يعلن الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
تعرف إلى أول سيارة كهربائية من جينيسيس
سيارات
بليحق لـ«الوسط»: انحياز الحكومة وراء مطالب سحب الثقة منها.. وسنتدخل حال فشل ...
ليبيا
صفة تجمع الخفافيش والأطفال الرضع.. ما هي؟
علوم وتكنولوجيا
للأسبوع السادس على التوالي.. تظاهرات في فرنسا ضد الشهادة الصحية
دولى
إصابة 24 فلسطينيا برصاص القوات الإسرائيلية خلال تظاهرات في غزة
دولى
أفغان هاربون من كابل يعلقون بقاعدة أميركية في قطر ويترقبون مغادرتها
دولى
بيان من «النهضة» يرد على تصريحات الرئيس التونسي حول «مخطط اغتياله»
دولى
الفرنسي برنارد سيموندي مديرا فنيا لــ«الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
لبنان: الشعب يعاني أزمة وقود ونقص مياه الشرب وسط تدهور الوضع الاقتصادي
عربى
تقرير «ديلويت» عن «المركزي»: ضعف الشفافية والمساءلة وحديث عن فساد وقروض متعثرة
ليبيا
عودة طالبان.. أفغان «مؤثرون» يمسحون «حياتهم الرقمية»
علوم وتكنولوجيا
أربعة رياضيين ليبيين في سجون إيطاليا ينتظرون العون منذ ست سنوات
ليبيا
الدبيبة: لم أدرس بعد اقتراح تغيير إدارة مؤسسة النفط.. وكل شيء ممكن
ليبيا
الدبيبة يتحدث لـ«بلومبرغ» عن «عقبات» في طريق الانتخابات.. وموقفه من ترشح سيف ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خبيرة تغذية تجيب.. متى نأكل التفاح؟