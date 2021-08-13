أزمة الكهرباء مستمرة.. والدبيبة لمسؤولي الشركة: خذلتموني

«خذلتموني بعدما راهنت عليكم.. عليكم أن تصنعوا الحل لمشكلة انقطاع الكهرباء».. هكذا واجه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مسؤولي الشركة العامة للكهرباء، خلال لقائه مع مجلس إدارة الشركة، الجمعة، وربما تعكس هذه العبارة حجم الأزمة التي تواجهها ليبيا في ظل تكرار انقطاع الكهرباء في مناطق، ومدن ليبيا المختلفة ليلا ونهارا لساعات طويلة.

الدبيبة قال إن «الشعب لا يزال لديه مطالب كبيرة، ويرى أنكم لم تفعلوا له شيئًا، وهو ما يظهر في انتقادات الناس في الشوارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي».

وأمهل الدبيبة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، أسبوعين لحل أزمة الانقطاعات وطرح الأحمال التي زادت خلال الفترة الماضية.

من جهته، قال مدير إدارة الإنتاج في الشركة العامة للكهرباء، كمال ضو، إن الإنتاج الحالي للشبكة وصل إلى 5200 ميغاوات، مضيفًا أن استهلاك ليبيا من الكهرباء يبلغ 8050 ميغاوات، بينما بلغ العجز حوالي 3000 ميغاوات.

وفي تصريحات خلال لقائه مع رئيس الحكومة، أوضح ضو أن مشروعات الصيانة التي تم تنفيذها ضمن ميزانية خطة الطوارئ، وصل إلى 66% من إجمالي المبلغ. وأشار إلى دخول وحدات إنتاجية بنحو 470 ميغاوات، مضيفا أن بعض الشركات باشرت العمل قبل فتح الاعتماد المستندي برسالة حسن نوايا. وستستهلك محطة أوباري عند تشغيلها 35 ألف برميل من النفط الخام يوميا، فيما ستدخل الوحدة الأولى منها الخدمة خلال عشرة أيام. حسب ضو.

وتابع أن هناك 300 ميغاوات جاهزة في أوباري، ولكن توجد مشكلة في خط نقل خط الفجيج الذي لم يُستكمل فيه العمل بمسافة 70 كيلومترًا، بينما تصل الطاقة الكلية للمحطة إلى 640 ميغاوات، لكن ما يُنقل منها حاليًا 250 ميغاوات فقط.

الانقطاع مستمر

وتواصل انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق ومدن ليبية، ومنها سرت التي دخلت بعد ظهر الثلاثاء، في إظلام تام للمرة الثالثة خلال أسبوعين.

وقال رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء، إدارة سرت، المهندس فتحي قرقوم، إن دخول منطقة سرت فى إظلام كامل سببه خروج محطة كهرباء الزويتينة الغازية عن العمل لأسباب فنية.

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وتشهد منطقة سرت مند شهر عملية طرح أحمال للشبكة العامة للكهرباء بواقع خمس إلى أربع ساعات يوميا. وتوقفت محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة، نظرا لاستمرار أعمال الصيانة بالوحدة الأولى بالمحطة من قبل فريق فني تابع لشركة هندية متعاقدة مع الشركة العامة للكهرباء.

محطات جديدة

وعلى صعيد بناء محطات إنتاج الكهرباء الجديدة، أعلنت شركة الكهرباء، الثلاثاء، انطلاق أعمال حفر القواعد الخرسانية لخمسة أبراج متبقية بخط نقل الكهرباء «أوباري – الفجيج» جنوب غرب ليبيا، الذي سيجري من خلاله ربط محطة أوباري الغازية على الشبكة الكهربائية العامة.

وأشارت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن أعمال الحفر بدأت الإثنين، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاق بين الشركة والمواطنين، وحل مشكلة الاعتراضات على الخط بالمدينة، خلال اجتماع حضره نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بمحطة أوباري الغازية.

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وتوقعت أن يكون لخط نقل التيار أوباري – الفجيج الدور الأساسي في نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من الوحدتين الأولى والثانية بمحطة أوباري الغازية بقدرة إجمالية 300 ميغاوات، التي تم الانتهاء من الاختبارات التشغيلية لهما بكوادر وطنية. وتنتظر محطة كهرباء أوباري الغازية استكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بخط نقل الطاقة أوباري - الفجيج؛ للربط مع الشبكة الكهربائية، بحسب إدارة المشروع التي أكدت في الرابع من يوليو الماضي تشغيل الوحدة الثانية بالمحطة بنجاح، بينما تجرى الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى. كما استقبل ميناء طرابلس، التربينتين الغازية الأولى والثانية لمشروع محطة غرب طرابلس الغازية، فيما أكدت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، أنه سيجري وضعهما على القاعدة المخصصة لهما مباشرة فور وصولهما إلى موقع المشروع. وقالت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن القدرة الإنتاجية للوحدتين تقدر بنحو «170 ميغاوات لكل وحدة»، متوقعة وصول التربينة الثالثة والتربينة الرابعة للمحطة منتصف الشهر المقبل. وأوضحت أن المشروع الاستعجالي يتكون من أربع وحدات غازية بقدرة إجمالية مركبة 670 ميغاوات. وبدأت الأعمال المدنية والحفريات بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي في مايو الماضي، في إطار مساعي الشركة العامة للكهرباء للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للشركة الذي يشمل إنشاء ثلاث محطات، منها واحدة في محطة مصراتة بقدرة 640 ميغاوات، وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميغاوات. وفي 27 يونيو الماضي، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انتهاء عمليات صب القاعدة الخرسانية الأولى لوحدات مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الغازية. وتنفذ المشروع شركتا «سيمنس» الألمانية، و«إنكا» التركية بقدرة إنتاجية 671 ميغاوات.