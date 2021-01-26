بدء تركيب أبراج الكهرباء لخط «أوباري - الفجيج»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 09:41 صباحا
جانب من أعمال تركيب أبراج الكهرباء على خط «أوباري - الفجيج»، 25 يناير 2021، (صفحة المهندس رضوان محمد)

أعلن عضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس رضوان محمد بدء تركيب أبراج نقل الطاقة لخط «أوباري - الفجيج»، جهد «220 ك ف».

ووجه الشكر للشركات المنفذة، وهي شركتا المشروعات الكهربائية والإنشاءات الكهربائية، والإدارات المشرفة من شركة الكهرباء، حسب تدوينة على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وكشفت إحصائية لديوان المحاسبة، صادرة أمس، أن 14 محطة كهرباء في مناطق مختلفة بالبلاد تعمل بنسبة 36% من قدرتها الفعلية، إذ تنتج 4170 ميغاوات مقابل 11492.6 ميغاوات من الطاقة يمكنها توليدها.

وأظهرت الإحصائية أن من بين تلك المحطات، ثلاث في درنة وطبرق وسرت متوقفة عن العمل، وتستطيع أن تنتج «130، و200، و1400» ميغاوات على التوالي.

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