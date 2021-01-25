ديوان المحاسبة: 14 محطة كهرباء تعمل بنسبة 36% من قدرتها الفعلية

شعار ديوان المحاسبة الليبي. (أرشيفية: صفحة الديوان على فيسبوك)

كشف ديوان المحاسبة في طرابلس، أن 14 محطة كهرباء تعمل بنسبة 36% من قدرتها الفعلية، إذ تنتج 4170 ميغاوات مقابل 11492.6 ميغاوات من الطاقة يمكنها توليدها.

وأظهرت إحصائية للديوان، صادرة اليوم الإثنين، إن محطات درنة وطبرق والخليج في سرت لا تعمل، وتستطيع أن تنتج «130، و200، و1400» ميغاوات على التوالي.

بينما سجلت المحطتان، مصراتة المزدوجة والجبل الغربي «الرويتس» أفضل أداء، إذ تنتج الأولى 542 ميغاوات مقابل قدرة فعلية 712 ميغاوات، بنسبة 76%، وهي النسبة نفسها للثانية التي تنتج 720 ميغاوات مقابل قدرة فعلية 936.6 ميغاوات.

إحصائية الديوان بشأن حجم إنتاج 14 محطة كهرباء وقدراتها الفعلية