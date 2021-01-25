ديوان المحاسبة يعلن عدد الوحدات المعطلة والعاملة على الشبكة العامة للكهرباء

محطة كهرباء شمال بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن ديوان المحاسبة، اليوم الإثنين، وضعية الوحدات بمحطات توليد الكهرباء على الشبكة العامة من حيث العاملة منها والمعطلة، وعدد الوحدات بكل محطة.

وأوضح الديوان أن عدد الوحدات بمحطة درنة ست وحدات وجميعها معطلة، وكذلك الأمر في طبرق التي تتواجد فيها خمس وحدات، جميعها معطلة أيضًا. وفي محطة السرير فإن هناك محطة واحدة معطلة، بينما تعمل اثنتان.

أما في محطة شمال بنغازي فتعمل أربع وحدات من بين ست، إذ توجد وحدتان معطلتان، وفي خليج سرت فإن جميع الوحدات الأربع معطلة.

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وفي محطة مصراتة المزدوجة تعمل جميع الوحدات الثلاث، وفي الزويتينة تعمل أربع وحدات من بين ست لوجود وحدتين معطلتين.

محطة الخمس تعمل فيها تسع وحدات ولا توجد إلا واحدة فقط معطلة، وفي محطة غرب طرابلس فتتعطل تسع وحدات من بين 11 وحدة، وفي جنوب طرابلس تتعطل أربع وحدات من بين ست.

كما تتعطل خمس وحدات من أصل ست في محطة الحديد والصلب. وفي محطة أوباري، فإن وحدتين فقط تعملان واثنتين معطلتان. أما في محطة الزاوية المزدوجة فتعمل ست وحدات وتتعطل خمس من مجموع 11 وحدة. وفي محطة الجبل الغربي (الرويش) فإن الوحدات الست تعمل جميعها.