ديوان المحاسبة يعلن عدد الوحدات المعطلة والعاملة على الشبكة العامة للكهرباء

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يناير 2021, 04:18 مساء
محطة كهرباء شمال بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن ديوان المحاسبة، اليوم الإثنين، وضعية الوحدات بمحطات توليد الكهرباء على الشبكة العامة من حيث العاملة منها والمعطلة، وعدد الوحدات بكل محطة.

وأوضح الديوان أن عدد الوحدات بمحطة درنة ست وحدات وجميعها معطلة، وكذلك الأمر في طبرق التي تتواجد فيها خمس وحدات، جميعها معطلة أيضًا. وفي محطة السرير فإن هناك محطة واحدة معطلة، بينما تعمل اثنتان.

أما في محطة شمال بنغازي فتعمل أربع وحدات من بين ست، إذ توجد وحدتان معطلتان، وفي خليج سرت فإن جميع الوحدات الأربع معطلة.

ديوان المحاسبة: 14 محطة كهرباء تعمل بنسبة 36% من قدرتها الفعلية

وفي محطة مصراتة المزدوجة تعمل جميع الوحدات الثلاث، وفي الزويتينة تعمل أربع وحدات من بين ست لوجود وحدتين معطلتين.
محطة الخمس تعمل فيها تسع وحدات ولا توجد إلا واحدة فقط معطلة، وفي محطة غرب طرابلس فتتعطل تسع وحدات من بين 11 وحدة، وفي جنوب طرابلس تتعطل أربع وحدات من بين ست.

كما تتعطل خمس وحدات من أصل ست في محطة الحديد والصلب. وفي محطة أوباري، فإن وحدتين فقط تعملان واثنتين معطلتان. أما في محطة الزاوية المزدوجة فتعمل ست وحدات وتتعطل خمس من مجموع 11 وحدة. وفي محطة الجبل الغربي (الرويش) فإن الوحدات الست تعمل جميعها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

طوابير الجياع.. أميركا القوية تشهد أكبر قوائم انتظار للحصول على وجبات غذائية ...
دولى
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
مصر تطلق حملة التلقيح ضد «كوفيد-19».. وتختص الأطقم الطبية وكبار السن في مرحلتها ...
دولى
«بروكينغز»: ثلاثة خيارات للإدارة الأميركية الجديدة في ليبيا
ليبيا
مكافحة «كورونا» بـ«الموقتة»: تطبيق غرامات مالية حال عدم ارتداء الكمامات
ليبيا
استبعاد من تزيد حرارته على 37.8 في الدوري الليبي
رياضة محلية
في اجتماعات بوزنيقة.. الرعيض يوضح توزيعات المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة
ليبيا
الطريق ممهد لـ«ليبيا جديدة» بعد الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية وإجراء ...
ليبيا
«سي إن إن»: فاغنر حفرت خندقًا ضخمًا عبر ليبيا
ليبيا
السفارة الأميركية: بايدن أنهى قيود السفر المفروضة على الليبيين لدخول الولايات ...
ليبيا
وفاة زوجة الأمير الحسن الرضا السنوسي ولي العهد خلال الحكم الملكي في ليبيا
ليبيا
جريدة «الوسط»: حكومة موحدة منتظرة ومخاوف من «المعرقلين»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التوائم المتطابقون ليسوا متشابهين كما يعتقد