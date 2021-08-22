«الرئاسي» يطالب العبدلي بإعداد خطط عاجلة لحل أزمة الكهرباء بطرق ناجعة

اجتماع المنفي واللافي مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، الأحد 22 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

طالب المجلس الرئاسي، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، بضرورة «إعداد الخطط العاجلة لحل أزمة الكهرباء بطرق ناجعة»، كما شدد كذلك على ضرورة إسراع الشركة في اتخاذ التدابير اللازمة لاستقرار الشبكة الكهربائية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس عبدالله اللافي، صباح اليوم الأحد، في طرابلس مع العبدلي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء خُصِّص لبحث الإجراءات التي اتخذتها الشركة لزيادة القدرة الإنتاجية لتخفيف الأحمال على الشبكة العامة، وتطرق إلى ملف استكمال المحطات الجديدة، التي من بينها محطة طبرق، وغرب طرابلس لزيادة القوة الإنتاجية، بالإضافة إلى أعمال الصيانة اللازمة والدورية، والإجراءات التي يجب اتخاذها بشأن المشاريع المتوقفة.

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ويتواصل انقطاع الكهرباء المتكرر في مختلف مناطق ليبيا بسبب طرح الأحمال الذي تلجأ إليه الشركة العامة لتفادي انهيار الشبكة الكهربائية بسبب ضعف القدرة الإنتاجية وتهالك شبكة النقل جراء التقادم والتعديات المتكررة، إضافة إلى زيادة استهلاك الطاقة في فصل الصيف.