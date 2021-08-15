المنفي يوجه بضرورة دعم إدارات الكهرباء بالبطنان

رئيس المجلس الرئاسي خلال اجتماع مع مسؤولي الشركة العامة الكهرباء في منطقة البطنان، 15 أغسطس 2021. (المجلس الرئاسي)

وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، بضرورة دعم إدارات الكهرباء بالبطنان ومعالجة مشاكل انقطاع الكهرباء.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، ناقش رئيس المجلس الرئاسي مع مسؤولي الشركة العامة الكهرباء في منطقة البطنان مشكلة انقطاع الكهرباء في المناطق الشرقية.

وتناول لقاء المنفي ومسؤولي الشركة، الذي حضره مسؤولو إدارات الجهد الفائق والتوزيع والتحكم والحماية، مشكلة الانقطاعات المستمرة، وسبل تسريع المشاريع المتعثرة.

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وأطلع مسؤولو الشركة، المنفي، على نسب الإنجاز لمحطة توليد الكهرباء الغازية الجديدة التي يجري إنشاؤها في طبرق بقدرة 740 ميغاوات، والمتعاقد عليها مع شركة «ميتكا» اليونانية.

وشكل رئيس المجلس الرئاسي الشهر الماضي، لجنة لمتابعة قطاع الكهرباء في طبرق الكبرى، من أجل تحسين الخدمة في المنطقة.