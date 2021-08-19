شركة الكهرباء: «سيمنس» لم تحملنا مسؤولية قطع التيار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 11:44 مساء
شعار الشركة العامة للكهرباء في ليبيا (إنترنت)

نشرت الشركة العامة للكهرباء بياناً، اليوم الخميس، قالت إنه صادر عن شركة «سيمنس» الألمانية تنفي فيه الأخيرة ما نسب إليها بالإعلان عن وصول إنتاج الكهرباء في ليبيا إلى 5500 ميغاوت، وتعمد المسؤولين قطع التيار.

وجاء في تصريح متداول على صفحات مواقع التواصل، منسوب للمدير التنفيذي للشركة الألمانية: «إن ما يحدث للشبكة الكهربائية في ليبيا عبث من المسؤولين، حيث أن قيمة التوليد بلغت حتى 5500 ميغاوات والحقيقة لا نعلم لماذا يقوم المسؤولون بقطع التيار بهذه الصورة لساعات طويلة».

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كما نفت شركة الكهرباء التصريح الذي نسب لرئيس مجلس إدارتها وئام العبدلي، الذي جاء فيه أنه من الصعب أن تنتهي أزمة الكهرباء في شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت: «هذا الكلام ليس له أساس من الصحة ولم يدل رئيس الشركة بأي تصريح عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعليه نهيب بالمواطنين عدم متابعة تلك الاشاعات المغرضة التي تسعى لنشر الفوضى والبلبلة دون الاستناد للحقائق».

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