مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء يتفقد مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 10:49 مساء
زيارة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لمشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)

أجرى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي وأعضاء مجلس إدارة الشركة، مساء اليوم الإثنين، زيارة ميدانية إلى مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي الذي يجري تنفيذها هذه الأيام.

وقالت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن زيارة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والفريق المرافق لهم إلى مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي تهدف للاطلاع على سير العمل بالمشروع المنفذ من قِبل شركتي «سيمنس» الألمانية و«إنكا» التركية بقدرة إنتاجية 670 ميغاوات.

- توقيع اتفاقية تأمين الشركات المنفذة لمشروعي محطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراتة
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وأعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم، توقيع اتفاقية تأمين وحراسة الشركات المنفذة لمشروعي محطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراتة الاستعجاليتين، بين مصلحة أمن المرافق والمنشأت، وشركة النداء الأول، بحضور السفير التركي لدى ليبيا، وعميد بلدية طرابلس، وعضو مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبدالحكيم الفرجاني، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات الأمنية، ومدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية وأمين عام ديوان مجلس الوزراء.

وبدأت الأعمال المدنية والحفريات بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي وفي مايو الماضي، في إطار مساع الشركة العامة للكهرباء للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للشركة الذي يشمل إنشاء ثلاث محطات منها في محطة مصراتة بقدرة 640 ميجاوات وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميجاوات.

أعمال الإنشاءات بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال الإنشاءات بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال الإنشاءات بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي. (الشركة العامة للكهرباء)
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