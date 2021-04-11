شركة الكهرباء: «سيمنس» تنتهي من اختبارات ثلاث وحدات بمحطة السرير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 10:19 صباحا
محطة كهرباء السرير الغربي. (أرشيفية: الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الانتهاء من جميع الاختبارات للوحدات الأولى والثانية والثالثة داخل محطة السرير من قبل شركة سيمنس، مؤكدة أن الوحدات الثلاث جاهزة للتشغيل بالوقود السائل والغاز الطبيعي.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنها تلقت إخطارًا من قبل شركة سيمنس بالانتهاء من جميع الاختبارات للوحدات الأولى والثانية والثالثة داخل محطة السرير، وذلك بمتابعة الإدارة العامة للإنتاج».

ولفت البيان إلى أن أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إمداد المحطة بكمية الغاز المطلوبة لإنتاج ما يقارب 855 ميجاوات، وعند الانتهاء من استكمال خط الربط جهد 400 ك.ف، والذي من المتوقع الانتهاء منه مطلع شهر مايو المقبل، ليتم نقل القدرة المنتجة من محطة السرير إلى محطة أجدابيا.

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