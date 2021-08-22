المسماري: مفجر بوابة زلة «داعشي» من ذوي البشرة السمراء (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 01:46 مساء
صورة نشرها الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء احمد المسماري على أنها لمنفذ تفجير بوابة زلة، 22 أغسطس 2021. (القيادة العامة)

 قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن «انتحاريًّا داعشيًّا من ذوي البشرة السمراء هاجم بسيارة مفخخة بوابة زلة ( 750 كيلومترًا جنوب شرق العاصمة طرابلس)».

وأشار المسماري، في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الأحد، إلى «عدم حدوث أي خسائر بشرية»، مؤكدًا «التصدي للإرهابي وإصابته إصابة بليغة مات على أثرها بعد محاولة إسعافه بالمستشفى».

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وفي وقت سابق، أعلنت مصادر محلية وشهود عيان وقوع انفجار ببوابة في مدينة زلة، فيما تداولت صفحات بمنصات التواصل الاجتماعي مشاهد سحب الدخان في موقع الانفجار، وما قالوا إنهم أهالي يلقون «القبض على منفذ التفجير». ولم يتضح عدد الضحايا ودوافع التفجير من مصدر رسمي.

وفي السادس من يونيو، استهدفت سيارة مفخخة قوات الأمن المتمركزة قرب مفترق بوابة أبناء مازق في سبها، ما أسفر عن وفاة ضابطين وجرح 5 آخرين تابعين لمديرية أمن سبها ومنتدبين للعمل بجهاز المباحث الجنائية، حسب بيان وزارة الداخلية. وتبنى تنظيم «داعش» العملية، حسب بيان منسوب له، بينما توعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الجناة،

صورة نشرها الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء احمد المسماري على أنها لمنفذ تفجير بوابة زلة، 22 أغسطس 2021. (القيادة العامة)
لقطة مثبتة من تسجيل مصور متداول لسحب الدخان عقب انفجار بوابة زلة، 22 أغسطس 2021. (لقطة مثبتة)
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