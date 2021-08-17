الخارجية الأميركية تعلن نتائج جولة نورلاند في مصر وتركيا والمغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 أغسطس 2021, 08:55 مساء
المبعوث الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تفاصيل جولة المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في مصر وتركيا والمغرب، التي بدأها في العاشر من أغسطس الماضي وانتهت يوم أمس الإثنين.

وقالت الوزارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: إن «نورلاند التقى مسؤولين كبارًا في القاهرة وأنقرة»، دون أن يحدد البيان أسماء المسؤولين الذين التقاهم السفير الأميركي في العاصمتين، في حين التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في الرباط.

وذكرت الخارجية الأميركية أن «زيارة السفير ركزت على الضرورة الملحة لوضع الأساس الدستوري والإطار القانوني المطلوب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.

وشدد السفير نورلاند، حسب البيان «على ضرورة قيام القادة الليبيين بتقديم التسويات اللازمة لتلبية توقعات الشعب الليبي بانتخابات حرة ونزيهة، التي تمثل خطوة أساسية باتجاه تحقيق الاستقرار والوحدة والديمقراطية في ليبيا».

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وجدد المبعوث الأميركي التأكيد على أن «الاستقرار والتقدم المستمر على المسارين السياسي والأمني ​​سيؤديان إلى زيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية والازدهار لليبيين».

والتقى نورلاند أيضًا خليفة حفتر (القائد العام للقيادة العامة) أثناء تواجده في القاهرة، ووفق نص البيان و«على غرار ما شدد عليه في مشاركاته الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية، أكد نورلاند دعم الولايات المتحدة حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة خالية من الضغوط الخارجية».

ودعا المبعوث الأميركي «الشخصيات الرئيسية إلى استخدام نفوذهم في هذه المرحلة الحرجة من أجل القيام بما هو أفضل لكافة الليبيين»، وفقما ذكر البيان.

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