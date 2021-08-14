المنفي يصل إلى طبرق لمناقشة ملف المصالحة الوطنية

المنفي بعد وصوله إلى مطار طبرق يصافح عددًا من الفاعلين المحليين في المدينة، 14 أغسطس 2021. (مكتب إعلام المجلس الرئاسي)

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، إلى مدينة طبرق في زيارة تستمر عدة أيام، يناقش خلالها ملف المصالحة الوطنية.

وقال بيان صادر عن مكتب إعلام المجلس إن المنفي سيلتقي خلال الزيارة عددًا من الأطراف المحلية في المدينة، مشيرًا إلى أن رؤساء مجالس بلديات طبرق وبئر الأشهب وامساعد كانوا في استقبال المنفي بمطار طبرق الدولي.

كما كان في استقباله عدد من الفاعلين في بعض مؤسسات المجتمع المدني وعدد من أعيان وحكماء المنطقة، حسب البيان، الذي أوضح: «سيكون ملف المصالحة الوطنية من أبرز الملفات التي سيبحثها الرئيس مع مختلف فعاليات بلديات البطنان».

المنفي بعد وصوله إلى مطار طبرق يصافح عددًا من الفاعلين المحليين في المدينة، 14 أغسطس 2021. (مكتب إعلام المجلس الرئاسي)

المنفي بعد وصوله إلى مطار طبرق يصافح عددًا من الفاعلين المحليين في المدينة، 14 أغسطس 2021. (مكتب إعلام المجلس الرئاسي)

المنفي بعد وصوله إلى مطار طبرق يصافح عددًا من الفاعلين المحليين في المدينة، 14 أغسطس 2021. (مكتب إعلام المجلس الرئاسي)