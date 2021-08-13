وصول 110 آلاف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 أغسطس 2021, 01:10 صباحا
صناديق بها شحنة من لقاحات أسترازينيكا وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي، (مركز الرقابة على الأدوية)

قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إن اللجنة العليا لمتابعة الحملة التطعيمية للقاح كورونا أشرلفت وصول شحنات تقدر بـ 110 ألف جرعة، من لقاح أسترازينيكا إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وأوضح المركز أن الشحنات وصلت مساء الخميس، وأن مفتشي الرقابة رافقوا الشحنة من المطار حتى وصولها إلى مخازن الحلقة الباردة الخاصة بجهاز الامداد الطبي الكائن بمنطقة الفرناج في طرابلس.

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وأشار المركز إلى معايرة درجات التبريد أثناء الفتح لإدخال الشحنة، والتي تبين انها مطابقة لدرجات التبريد المطلوبة.

كما أكد أنه جرى سحب عينات من الشحنة لإخضاعها للتحاليل المختبرية اللازمة للافراج عليها من عدمه حتى يتسنى للجهات ذات العلاقة الشروع باستهلاكها.

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