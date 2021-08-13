«الصحة العالمية»: 1.3 مليون ليبي أجروا تحاليل الكشف عن «كورونا».. والمصابون 19%

مشرفو تطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد في بلدية طرابلس المركز. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت منظمة الصحة العالمية عن إجراء ليبيا ما يقارب مليون و392 ألف تحليل مخبري للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وتبين من خلال تلك التحاليل إصابة 847 ألف شخصا منهم بالوباء، فيما انتقدت المنظمة استمرار الغموض الرسمي بشان إمكانية تسلل المتحور «دلتا» الأشد فتكا من السلالات الأخرى إلى البلاد.

وأفادت المنظمة في تقريرها الأسبوعي حول الوضعية الوبائية في ليبيا اليوم الخميس، أن عدد الاختبارات المعملية للكشف عن الوباء انخفضت بنسبة 17%، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه وخاصة في منطقتي الجنوب (679 تحليل مخبري فقط) والشرق (704 تحليل فقط) أما غرب ليبيا (55726 تحليل)؛ دون أن توضح منظمة الصحة أسباب ضعف إجراء الاختبارات المعملية.

تراجع الإصابات الجديدة

وأظهرت الأرقام تراجع العدد الإجمالي للحالات الجديدة المبلغ عنها بنسبة 30%، في وقت لا تزال الاختبارات المعملية عاملاً مقيدًا في الشرق والجنوب قلل نسبة التقدير.

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إصابات نتيجة انتشار الفيروس في دول الجوار

كما لم تبلغ ليبيا عن تأكيد رسمي لتسلل سلالة «دلتا»، ومع ذلك، يُشتبه في وجود إصابات في ليبيا به بسبب انتشارها الكبير في تونس والجزائر المجاورتين. وفي المقابل أظهرت الأرقام انخفاض عدد الوفيات الجديدة (171حالة) بنسبة 6 %، مقارنة بالأسبوع الماضي.

وافتتح الأربعاء الماضي في المدينة الرياضية بالعاصمة طرابلس واحد من أكبر مراكز التلقيح ضد الفيروس، في وقت تسعى الحكومة لإثبات نيّتها تسريع التطعيم وتقليص تأخرها في المعركة ضد الوباء في ظل موجة وبائية ثالثة تشهدها البلاد.

و أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تلقي 788,116 شخصاً اللقاحات المضادة للفيروس، وذلك من بين 7 ملايين شخص، هم عدد السكان.