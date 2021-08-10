«الاقتصاد» تحض على تثبيت أسعار السلع الأساسية والأدوية و«تتوعد» المخالفين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 02:50 مساء
سوق شعبية في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، التجار وموردي الأدوية والسلع الأساسية بضرورة العمل على تثبيت الأسعار بـ«هامش ربح مقبول»، متوعدة المخالفين بـ«إجراءات تصحح المسار».

وأكدت الوزارة في بيان، أهمية تثبيت أسعار الأدوية والسلع الأساسية ( ومنها الدقيق، الأرز، الزيوت النباتية، السكر، الحليب، وحليب الأطفال) في «دعم الاقتصاد الوطني وتيسير تكاليف المعيشة على المواطن، وعدم استغلال الظروف».

- ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية بعد شهرين من توحيد سعر الدينار الليبي

وتوعدت المخالفين بأنها ستتخذ «كل الإجراءات القانونية من إصدار القرارات اللازمة لتصحيح المسار، والتي تكفل تثبيت الأسعار ومراقبتها، وكبح جماح الاستغلاليين»، إضافة إلى عملها على تنفيذ ذلك عن طريق الأجهزة والجهات الضبطية والرقابية والأمنية، وتفعيل القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص.

وحسب بيانات رسمية صادرة في مارس الماضي، فقد تسبب توحيد سعر الصرف منذ مطلع العام الجاري في ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية المستوردة واسعة الاستهلاك في الأسواق الليبية بنسب تتراوح بين 14 و77 %، ما أدى إلى ارتفاع الإنفاق على سلة الغذاء الدنيا للأسرة الواحدة إلى أكثر من 743 دينارا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «جونسون آند جونسون» للوقاية من «كوفيد-19»
عربى
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
ناغازاكي اليابانية تحيي الذكرى السادسة والسبعين للقصف النووي الأميركي
دولى
زلزال ميسي يواصل التتابع وينعش أسهم الشركات الفرنسية المرتبطة بكرة القدم
رياضة عالمية
كيف حسم قيس سعيد الصراع على السلطة في تونس؟
عربى
موظفو مجلس الوزراء ببنغازي يدينون خطف رئيس الديوان أثناء وجوده في طرابلس ...
ليبيا
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
باحث بمعهد سويسري: الانتقال السياسي في ليبيا يعيش «انتكاسة»
ليبيا
ماذا بعد فتح الطريق الساحلي؟.. 5 شروط رئيسية لإتمام المصالحة
ليبيا
غسان سلامة: هذا سبب زيادة أعداد المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا
ليبيا
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
الحاسي يستعرض عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر الصرف ليس السبب
ليبيا
«كوفيد فاكس» تتوقع تطعيم 70% من سكان ليبيا بحلول 12 أغسطس
ليبيا
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - الكهرباء في ليبيا
كاريكاتير
نورلاند: إذا لم يتم وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني قريبا سيكون من الصعب ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: «ضباب الخلافات» يحجب مصير الميزانية وقانون الانتخاب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»