«الأرصاد»: كتلة هواء ساخنة على معظم مناطق ليبيا ودرجات حرارة فوق معدلاتها

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 10:16 صباحا
طقس حار، (تعبيرية: بوابة الوسط)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، مجددا من كتلة من الهواء الساخن، تؤثر على أغلب مناطق ليبيا، مع «درجات حرارة فوق معدلاتها».

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن درجات الحرارة ستتراوح بين 35 و45 درجة مئوية على مختلف المناطق.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:
الطقس: السماء صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليلة، وصباح الباكر ليوم الغد على سرت.
الرياح: جنوبية شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة:
الطقس: السماء صافية، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية على أغلب المناطق تصل إلى 43 درجة مئوية على الدواخل والواحات.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 41 و45 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
الطقس: السماء صافية.
الرياح: شمالية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 41 و44 درجة مئوية.

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