المنفي: نتطلع لدور الجزائر في المساهمة بتحقيق المصالحة الوطنية للوصول إلى الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 يوليو 2021, 08:00 مساء
المنفي متحدثا خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الجزائري، الأربعاء 28 يوليو 2021. (الرئاسة الجزائرية)

أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن تطلعه لدور الجزائر في المساهمة بتحقيق المصالحة الوطنية التي قال إنها «من أهم نقاط الاتفاق السياسي للوصول إلى الانتخابات» المقررة نهاية ديسمبر المقبل.

وقال المنفي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري بقصر المرداية اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع تبون عن الإنجازات التي وصلت إليها هذه المرحلة في ليبيا من توحيد المؤسسات، وكذلك توحيد المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار.

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وأوضح أنه تحدث كذلك مع تبون عن عدة قضايا مشتركة منها أمن الجنوب الليبي الذي يمتد من «أمن قومي ليبي إلى أمن قومي مشترك جزائري - ليبي»، وأمور تنفيذية لها علاقة بفتح المعابر الحدودية بين البلدين، مشيرًا إلى أن «هذا الأمر كان مهمًّا جدًّا بالنسبة لليبيين في هذه الفترة».

وأعرب المنفي عن سعادته بأن يكون هناك «تعاون فني» بين ليبيا والجزائر وكذلك «تعاون أمني مشترك»، وقال: «نحن نعي دائمًا أن الجزائر كانت دائمًا تقف بجانب الشعب الليبي ومواقف الشعب الليبي، وهو ما أكده الرئيس عبدالمجيد تبون»، معربًا عن سعادته بتوصية تبون للمسؤولين في الجزائر بتقديم «الدعم المطلق لليبيين».

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