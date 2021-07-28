تبون للمنفي: الجزائر رهن إشارة الليبيين

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون متحدثا خلال مؤتمر صحفي مع المنفي، الأربعاء 28 يوليو 2021. (فيديو بثته الرئاسة الجزائرية)

أكد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في قصر المرداية اليوم الأربعاء، أن «الجزائر رهن إشارة الليبيين»، نافيًا أن يكون لبلاده إي أطماع أو رؤية غير رؤية الليبيين لحل الأزمة في بلادهم.

وقال تبون إنه اتفق خلال لقائه مع المنفي على «الكثير من القرارات التي ربما تساعد في حلحلة بعض المشاكل المطروحة في ليبيا الشقيقة». وأضاف تبون أنه زاد وأكد له «أن الجزائر رهن إشارة ليبيا».

وتابع: «ما عندنا أطماع ولا رؤية غير رؤية الأشقاء الليبيين لبلدهم، ونحن في حالة انتظار ما يقرره الأشقاء الليبيون، متفقين معهم، وهذا ربما كان الرأي الأولي للجزائر الذي أصبح ربما هو مقبول دوليًّا أن الحل النهائي للأزمة في ليبيا الشقيقة هو الانتخابات التي تعطي شرعية أكثر لمجلس وطني ولرئيس المنتخب».

وأكد تبون استعداد «الجزائر للمساعدة في هذا الميدان وإيصال صوت ليبيا إلى أي مكان يريدوه الليبيين المهم اعتبروا أن الجزائر رهن إشارتكم».