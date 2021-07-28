المنفي يستهل زيارته للجزائر بزيارة مقام الشهيد ومتحف المجاهد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 28 يوليو 2021, 05:15 مساء
المنفي يقرأ الفاتحة ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير الجزائرية، الأربعاء 28 يوليو 2021. (المجلس الرئاسي)

استهل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، زيارته إلى الجزائر، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة مقام الشهيد ومتحف المجاهد بالعاصمة الجزائرية، وذلك قبل لقائه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وعددًا من المسؤولين الجزائريين خلال الزيارة التي تستمر يومين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي قام عند زيارته مقام الشهيد بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ سورة الفاتحة، ترحمًا على أرواح شهداء ثورة التحرير الجزائرية.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي زار أيضًا متحف المجاهد، رفقة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود؛ حيث اطّلع على مختلف مراحل مقاومة الشعب الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، ووقّع على السجل الذهبي للمتحف التاريخي، وقُدمت له هدايا تذكارية بالمناسبة.

ويؤدي رئيس المجلس الرئاسي زيارة رسمية للجزائر، تستمر ليومين، يبحث خلالها مع الجانب الجزائري العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة التي تهم البلدين الشقيقين.

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