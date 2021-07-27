الدبيبة يرأس اجتماع أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي

اجتماع مجلس أمناء صندوق الإنمائ الاقتصادي برئاسة الدبيبة، 27 يوليو 2021، (حكومة الوحدة)

عقد مجلس أمناء صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعه الأول خلال العام الجاري، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجتمعون الصعوبات التي تواجه عمل الصندوق والشركات التابعة له، ومتابعة أداء الشركات التابعة له، والتقارير المقدّمة من قبل مجلس إدارته، حسب تدوين المكتب الإعلامي للحكومة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وفي 22 نوفمبر الماضي، قرّر مجلس الأمناء إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتكليف مدير عام جديد للصندوق، مشيرًا إلى الدفع «بدماء جديدة» حتى يتكمن من القيام بواجباته المناطة له بقرار تأسيسه والقرارات اللاحقة له.