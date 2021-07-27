«الصحة» ترسل فريقا طبيا لدعم مركز العزل في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 27 يوليو 2021, 08:43 صباحا
وزير الصحة علي الزناتي. (أرشيفية: وزارة الصحة)

أرسلت إدارة الطوارئ الصحية بديوان وزارة الصحة فريقًا طبيًّا طارئًا لدعم مركز العزل بمدينة زليتن.

وشمل الفريق أطباء متخصصين وممارسين في العناية الفائقة، وفنيي عناية وتخدير وتمريض عزل، وذلك لتقديم الدعم اللازم للمركز بعد ما شهدته المدينة من ازدياد في عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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تأتي هذه الاستجابة نتيجة للوضع الوبائي الراهن، وضمن الدور المنوط بإدارة الطوارئ لمكافحة «كورونا».

ويوم الخميس الماضي، حذر عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، من انهيار المنظومة الصحية في البلدية مع زيادة الإصابات بالفيروس، قائلًا: «الوضع كل يوم يسوء أكثر».

وتوقع أن تشهد البلدية وضعًا سيئًا على المستوى الوبائي خلال الفترة الجارية، حسب المؤشرات الحالية، بعدما سجلت أقسام العزل دخول حالات كثيرة.

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