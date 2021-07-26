الدبيبة ينتقد إدارة مستشفى زليتن ويتهمها بالتسبب في انتشار «كورونا» بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 26 يوليو 2021, 09:24 صباحا
الدبيبة خلال تفقده مستشفى زليتن العام، 25 يوليو 2021، (وال)

انتقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إدارة مستشفى زلتين العام؛ فيما يتعلق بتنظيم العمل بالأقسام ومرافق المستشفى، خصوصا في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، واتهمها بالفشل والتقصير في عملها.

وحمل الدبيبة، خلال زيارته للمستشفى، المسؤولية للإدارة في «انتشار كورونا في المدينة»، من خلال الزحام الكبير للمواطنين أمام المستشفى لإجراء المسحات أو تلقي اللقاحات أو العلاج، مضيفا أنه «من غير المقبول هذا الوضع الذي يمثل خطرا على المواطنين»، حسب وكالة الأنباء الليبية.

وتساءل الدبيبة في لقائه مدير وأعضاء إدارة المستشفى: «لماذا لم توفر الإدارة وتجهز عدة أماكن داخل المستشفى لإجراء المسحات بدلا من حصرها في مكان واحد غير لائق؛ ما تسبب في هذا الازدحام، ما يحملكم المسؤولية الكاملة في نشر وانتشار الفيروس القاتل».

وقال الدبيبة إنه «لا مبررات» لهذا الوضع، ولا يمكن التحجج بالإمكانات، لأن توفير أماكن في مرافق المستشفى، وتوزيع الراغبين في تلقي المسحات عليها؛ «كان سيحد من هذا الزحام الذي سيسهم في انتشار الفيروس».

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واستمع الدبيبة عند تجوله داخل أقسام المستشفى، خاصة أقسام العزل من الأطباء والعناصر الطبية المساعدة، للمشكلات التي تعترض عملهم، ومنها عدم تحصلهم على مرتباتهم ومكافآتهم، وعدم توفر الإعاشة للعاملين والمرضى، ما أدى إلى عزوف العناصر الطبية والفنية عن العمل.

وتعهد الدبيبة بالعمل على تصحيح الأخطاء التي كانت في السابق، وتقديم المكافآت والمرتبات لمستحقيها ممن يتواجدون في العمل بمراكز العزل والإيواء، ويسهمون في مواجهة الفيروس في ليبيا، وتقديم كل التجهيزات اللازمة للعمل، لافتا إلى تكليف وكيل وزارة الصحة بتسهيل ومتابعة عمل مراكز العزل وتوفير احتياجاتها له.

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