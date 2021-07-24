الدبيبة يزور مراكز العزل في زليتن ويتعهد بتلبية احتياجاتها «في أسرع وقت»

الدبيبة يزور مراكز العزل في زليتن, 24 يوليو 2021. (بلدية زليتن)

زار صباح اليوم، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، مراكز العزل في بلدية زليتن، حيث وقف على احتياجات مراكز العزل، وتعهد بتلبيتها في أسرع وقت ممكن.

وكان في استقبال الدبيبة كل من عميد وأعضاء المجلس البلدي ورئيس قسم العزل د.عبدالله بن قبلية، حسب بيان صادر عن البلدية.

والخميس، لم يستبعد عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، الغلق الجزئي، مع تطورات الوضع الوبائي، مؤكدًا أن القرار سيرجع للمختصين عن الوبائيات في البلدية.

وطالب حمادي، في مؤتمر صحفي، بفرض غرامات رادعة على المخالفين للإجراءات الاحترازية، فيما عبر عن خشيته من انهيار المنظومة الصحية في البلدية مع زيادة الإصابات بفيروس «كورونا المستجد»، قائلًا: «نتمنى ألا نصل لمرحلة انهيار صحي داخل البلدية؛ لأن الوضع كل يوم يسوء أكثر».

- عميد زليتن يتوقع الاتجاه للغلق الجزئي بسبب تطورات الوضع الوبائي

وأوضح أن مدينة زليتن تشهد في الآونة الأخيرة، تزايد حالات الإصابة بـ«كورونا»، وازدحام أقسام العزل والحجر الصحي، وتوقع أن يشهد الأسبوعان المقبلان، وضعًا سيئًا على المستوى الوبائي، حسب المؤشرات الحالية، بعدما سجلت أقسام العزل دخول حالات كثيرة.

وخلال المؤتمر الصحفي الخميس، أكد رئيس قسم العزل ببلدية زليتن، أن الوضع الوبائي الخاص بانتشار فيروس «كورونا المستجد» في المدينة «خطير للغاية وينذر بكارثة»، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع إقامة المناسبات في الوقت الراهن.

وتسجل بلدية زليتن، ارتفاعًا ملحوظًا في إصابات «كورونا» خلال الفترة الراهنة، إذ سجلت، أول من أمس الخميس، 228 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، منها 178 حالة جديدة، و50 مخالطة، بحسب ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

كما سجلت بلدية زليتن نحو 1179 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال أسبوع واحد (12 – 18 يوليو)، في أحدث إحصائية أسبوعية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

الدبيبة يزور مراكز العزل في زليتن, 24 يوليو 2021. (بلدية زليتن)

الدبيبة يزور مراكز العزل في زليتن, 24 يوليو 2021. (بلدية زليتن)