حصيلة إصابات «كورونا»: طرابلس ومصراتة الأعلى

الدبيبة يتفقد مراكز العزل في طرابلس، 17 يوليو 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

تصدرت طرابلس ومصراتة أرقام إصابات فيروس «كورونا» المعلنة، الثلاثاء، إذ بلغت 732 إصابة و285 إصابة على الترتيب، فيما جاءت جنزور بعدد 102 إصابات.

وحسب الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فقد بلغت حالات الشفاء 423 حالة، من بينها 237 في طرابلس و157 في مصراتة.

وأعلن المركز تسجيل 1781 إصابة جديدة بالوباء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 226 ألفا و701 حالة، منها 38 ألفا و916 نشطة، و184 ألفا و476 متعافيا، و3309 متوفين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

وفي تسجيل مصور الإثنين، ناشد وزير الصحة علي الزناني المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة «كورونا» خلال العيد عبر تقليل التنقل بين المدن في ليبيا إلا في الجانب الإنساني والظروف القصوى، ومنع التجمعات الاجتماعية والازدحام. وحث الوزير المواطنين على «التزام ارتداء الكمامات وغسل اليدين»، وضرورة «تقيد مقدمي الخدمات للجمهور في المخابز والأسواق والصيدليات بمنع الازدحام والالتزام بمسافة آمنة بين الأشخاص»، و«التعاون مع مقدمي الخدمات الصحية من أطباء وأطقم معاونة وتبجيلهم».