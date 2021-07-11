إجراءات عاجلة في صبراتة لمواجهة ازدياد إصابات «كورونا»

مركز لعلاج مصابي فيروس «كورونا المستجد» في مدينة صبراتة. (وزارة الصحة)

أعلنت بلدية صبراتة، بدء العمل بعدد من الإجراءات العاجلة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد اعتبارًا من غدٍ، الإثنين، بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالمدن القريبة من صبراتة.

وحسب الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قرر الاجتماع التشاوري الطارئ الذي ضم جميع المؤسسات الصحية والجهات المسؤولة وذات الاختصاص بديوان المجلس البلدي صبراتة إيقاف العمل بشكل جزئي بالأسواق والمحال التجارية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 6 صباحًا مع التزام أصحاب المحالّ بشروط السلامة.

كما تقرر إيقاف الدراسة بالمؤسسات التعليمية العامة والخاصة باستثناء من لديه امتحانات هذا الأسبوع، على أن توقف الدراسة حتى إشعار آخر، وقفل المصايف والمنتزهات والحدائق العامة حتى إشعار آخر، وقفل أقسام السوق الشعبية باستثناء قسم سوق المواشي مع التشديد على الالتزام التام بإرشادات السلامة العامة.

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وحسب بلدية صبراتة، تقرر منع الجلوس بالمقاهي أثناء ساعات الحظر، وقفل صالات الأفراح والرياضة والحلاقة الرجالية والنسائية حتى إشعار آخر، كذلك قفل مراكز تحفيظ القرآن الكريم حتي إشعار آخر وفتح جميع المساجد لصلاة العيد مع الالتزام بشروط السلامة العامة.

ونبّه الاجتماع إلى وسائل الإعلام بتنفيذ حملات التوعية لتجنب انتشار الجائحة، ومساهمة خطباء المساجد في نشر الوعي و إجراءات الوقاية من هذه الجائحة، مطالبًا المواطنين التزام التباعد.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 2854 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 376 حالة شفاء، و8 حالات وفاة في حصيلة إصابات هي الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد مارس 2020.

وقال المركز في بيانه رقم «453»، إنه تسلم، السبت، 7458 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 4604 عينات، وإيجابية 2854 عينة بنسبة 38.2% من إجمالي العينات المفحوصة.