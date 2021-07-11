حصيلة قياسية جديدة لـ«كورونا»: 2854 إصابة بنسبة 38% من العينات

فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها. (مركز مكافحة الأمراض، سبها)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 2854 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 376 حالة شفاء، و8 حالات وفاة في حصيلة إصابات هي الأعلى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد مارس 2020.

وقال المركز في بيانه رقم «453»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم، السبت، 7458 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 4604 عينات، وإيجابية 2854 عينة بنسبة 38.2% من إجمالي العينات المفحوصة.

وتأتي الزيادة الملحوظة في عدد الإصابات في وقت أكد عضو اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض طارق جبريل، دخول ليبيا الموجة الثالثة من الوباء، وعزى الارتفاع في الحالات إلى انتشار السلالة الهندية (متحور دلتا) في دول الجوار.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» منذ بداية الجائحة في ليبيا في مارس 2020، إلى 204 آلاف و90 حالة بينها 180 ألفًا و860 شفاء، و19 ألفا و990 نشطة، و3240 وفاة، فيما بلغ عدد المطعمين ضد الوباء 425 ألفا و119 شخصا.