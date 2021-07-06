وقفة أمام المفوضية العليا بطرابلس للمطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها

نشطاء ومواطنون أمام مفوضية الانتخابات يطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها. الثلاثاء 6 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

احتشد عد من النشطاء ومواطنون من مختلف الشرائح الاجتماعية، عصر اليوم الثلاثاء، أمام مقر المفوضية العليا للانتخابات، في وقفة للإعلان عن التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل وفق ما نصت عليه خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي الليبي.

ورفع المحتشدون لافتات كتب عليها «لا لتأجيل الانتخابات» و«منظمات المجتمع المدني والشعب الليبي هم من يقرر الانتخابات المباشرة» و«نعم لمفوضية الانتخابات» و«الانتخابات المباشرة حق للشعب الليبي في تقرير مصيره.. لا للتمديد» و«تغيير السروج فيه راحة» وغيرها من الشعارات المطالبة بضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقال محمد عبيد، أحد المشاركين في الوقفة، في اتصال بـ«بوابة الوسط»: «إننا لن نقبل موعدا للاستحقاق الانتخابي غير 24 ديسمبر، وإن مطلبنا هو أن تكون هذه الانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة».

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- 1695 مواطنا سجلوا في منظومة الناخبين

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات تسجيل 1695 مواطنا في منظومة تسجيل الناخبين، بعد إعلان افتتاحها، يوم الأحد من أجل تحديث سجل الناخبين استعدادا للانتخابات المقررة نهاية العام، داعية المواطنين إلى المبادرة بالتسجيل للمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي.

ويأتي ذلك، بالرغم من فشل أحدث جولات ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها ما اضطر المفوضية إلى تغيير خطتها العملياتية بالخصوص، آملة انجاز القاعدة الدستورية في الأول من أغسطس، بحسب ما أعلنه رئيس المفوضية عماد السايح.

نشطاء ومواطنون أمام مفوضية الانتخابات يطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها. الثلاثاء 6 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

نشطاء ومواطنون أمام مفوضية الانتخابات يطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها. الثلاثاء 6 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

نشطاء ومواطنون أمام مفوضية الانتخابات يطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها. الثلاثاء 6 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

نشطاء ومواطنون أمام مفوضية الانتخابات يطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها. الثلاثاء 6 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

نشطاء ومواطنون أمام مفوضية الانتخابات يطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها. الثلاثاء 6 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

نشطاء ومواطنون أمام مفوضية الانتخابات يطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها. الثلاثاء 6 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

نشطاء ومواطنون أمام مفوضية الانتخابات يطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها. الثلاثاء 6 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

نشطاء ومواطنون أمام مفوضية الانتخابات يطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها. الثلاثاء 6 يوليو 2021. (بوابة الوسط)

نشطاء ومواطنون أمام مفوضية الانتخابات يطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها. الثلاثاء 6 يوليو 2021. (بوابة الوسط)