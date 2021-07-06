مفوضية الانتخابات تعلن «جهوزية» مركز الاتصال والمساعدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 يوليو 2021, 03:47 مساء
مركز الاتصال والمساعدة التابع للمفوضية العليا للانتخابات، 6 يوليو 2021. (المفوضية)

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات جهوزية مركز الاتصال والمساعدة بالمفوضية لاستقبال مكالمات المواطنين على الخط الهاتفي «1414».

وذكرت المفوضية، في بيان صحفي الثلاثاء، أن مركز الاتصال والمساعدة بالمفوضية يستقبل الاتصالات للذين لديهم معوقات في التسجيل أو تغيير مراكز الانتخاب من الراغبين في تغيير مراكز انتخابهم. والرد على أي استفسارات حول العملية الانتخابية.

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ويوم الأحد، أعلنت المفوضية فتح سجل الناخبين اعتبارًا من 4 يوليو إلى 31 يوليو الجاري. وذلك خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية. وأشار رئيس المفوضية عماد السايح إلى التسجيل عن طريق رسائل نصية عبر شبكتي «المدار» و«ليبيانا».

ونوه السايح إلى توفير معلومات كاملة للمواطنين عن معايير تسجيل الناخبين ومراكز الانتخاب على موقع المفوضية، إضافة إلى إمكانية الاتصال المجاني بمركز الاتصال عبر رقم «1414».

مركز الاتصال والمساعدة التابع للمفوضية العليا للانتخابات، 6 يوليو 2021. (المفوضية)
مركز الاتصال والمساعدة التابع للمفوضية العليا للانتخابات، 6 يوليو 2021. (المفوضية)
مركز الاتصال والمساعدة التابع للمفوضية العليا للانتخابات، 6 يوليو 2021. (المفوضية)
مركز الاتصال والمساعدة التابع للمفوضية العليا للانتخابات، 6 يوليو 2021. (المفوضية)
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