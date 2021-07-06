1695 مواطنا سجلوا في منظومة الناخبين

شعار المفوضية العليا للانتخابات، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تسجيل 1695 مواطنًا في منظومة تسجيل الناخبين، بعد إعلان افتتاحها.

وتواصل المنظومة استقبال الرسائل النصية للمواطنين؛ لإدراج أسمائهم بسجل الناخبين، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

ويوم الأحد الماضي، أطلقت المفوضية العليا للانتخابات المنظومة، قائلة إنها ستبدأ في استقبال رسائل المواطنين الراغبين في التسجيل أو تغيير مراكز انتخابهم، أو الذين وصلوا إلى السن القانونية للتسجيل للانتخاب.

وأعلن مركز الاتصالات والمساعدة بالمفوضية استقبال اتصالات المواطنين الراغبين بالاستفسار عن عملية التسجيل يوميًّا من الساعة 10 صباحًا إلى 10 مساء.