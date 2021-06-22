اللافي يؤكد ضرورة إيجاد آلية لتسوية معاشات المتقاعدين من الجيش قابلة للتنفيذ

اجتماع اللافي مع لجنة التسويات المالية للعسكريين المتقاعدين. الثلاثاء 22 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي «ضرورة إيجاد آلية قابلة للتنفيذ، لمعالجة تسوية معاشات المتقاعدين من الجيش الليبي»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

جاء تأكيد اللافي خلال اجتماعه، صباح اليوم الثلاثاء، في طرابلس باللجنة العليا للتسويات المالية لمعالجة معاشات متقاعدي الجيش، ممثلةً في رئيس هيئة التنظيم والإدارة، لواء بحار خالد أحمد عبدالقادر، ومدير إدارة المنافع النقدية بالهيئة عميد إبراهيم سالم العجيلي، وعدد من الضباط المختصين بالتقاعد العسكري، بالإضافة إلى مدير صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس، الطاهر قدوشة، ومدير إدارة التقاعد العسكري بصندوق الضمان الاجتماعي، سالم الزوبي، وعدد من مديري الإدارات بالصندوق.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن الاجتماع تناول معالجة تسوية معاشات المتقاعدين من الجيش الليبي، وفق القرارات الصادرة بالخصوص، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للتسويات المالية، وضعت اللافي في صورة آخر ما وصلت إليه الإجراءات، وما نتجت عن الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن بين وزارة الدفاع، ووزارة المالية، وصندوق الضمان الاجتماعي.

اجتماع اللافي مع لجنة التسويات المالية للعسكريين المتقاعدين. الثلاثاء 22 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

اجتماع اللافي مع لجنة التسويات المالية للعسكريين المتقاعدين. الثلاثاء 22 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

اجتماع اللافي مع لجنة التسويات المالية للعسكريين المتقاعدين. الثلاثاء 22 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)

اجتماع اللافي مع لجنة التسويات المالية للعسكريين المتقاعدين. الثلاثاء 22 يونيو 2021. (المجلس الرئاسي)