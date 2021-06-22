العبار يبحث مع وزير الطاقة الإماراتي تطوير العلاقات التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 12:11 مساء
من لقاء العبار مع وزير الطاقة الإماراتي، 22 يونيو 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)

بحث وكيل وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رفعت العبار، اليوم الثلاثاء، مع وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، سبل تطوير العلاقات التجارية والتعاون المشترك على أسس تجارية.

الاجتماع جاء بتعليمات من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، وشهد تأكيدًا ليبيًّا على «وجود رغبة حقيقية» في التعاون مع الجانب الإماراتي «ما من شأنه أن يسهم في تطوير الصناعات النفطية والمشروعات التنموية وخلق بيئة تسمح بصيانة البنية التحتية وجذب الاستثمار النفطي إلى ليبيا»، وفق بيان منشور على صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على موقع «فيسبوك».

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ونقل العبار للوزير الإماراتي «عزم رئيس الحكومة على خلق علاقات تجارية مشتركة بين البلدين الشقيقين تشجع على جذب الاستثمار، وخلق النمو والتنمية، وتحديث البنية التحتية لقطاع النفط»، واعتبر الإمارات «مركزًا عالميًّا للمال والأعمال».

وكشف أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، سيجري زيارة رسمية إلى الإمارات يلتقي خلالها وزير الطاقة، والشركات الوطنية الإماراتية، رفقة وفد رفيع المستوى؛ بهدف النظر في «الفرص التي يمكن أن تحقق قيمة فعلية مضافة لقطاع النفط الليبي، وخلق تكامل لمصلحة البلدين الشقيقين»، لكنه لم يحدد موعد الزيارة.

بدوره، رحب وزير الطاقة الإماراتي بالتعاون مع الجانب الليبي، وعبر عن التطلع إلى «التعاون والمساهمة في صيانة البنية التحتية في قطاع النفط الليبي، وتحقيق المنفعة المتبادلة وتقوية روابط التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين».

من لقاء العبار مع وزير الطاقة الإماراتي، 22 يونيو 2021. (المؤسسة الوطنية للنفط)
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