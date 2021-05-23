الصديق الكبير يناقش مع العبار «دعم قطاع النفط»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 مايو 2021, 10:09 مساء
الصديق الكبير في لقائه مع العبار. (صفحة وزارة النفط والغاز بموقع فيسبوك)

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بمكتبه في طرابلس مع وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج رفعت العبار، اليوم الأحد، وناقشا دعم قطاع النفط.

ناقش الاجتماع «جهود حكومة الوحدة الوطنية في دعم قطاع النفط وزيادة التنسيق بين كل مؤسسات الدولة»، حسبما أكد مكتب الإعلام بالوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، دون توضيح مزيد التفاصيل. 

وفي 16 مايو الجاري، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إصدار عدد من القرارات بتعيين وكلاء لبعض الوزارات، منها رفعت محمد عبدالسلام العبار وكيلا لوزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج، إضافة إلى وكلاء لوزارات المالية والتخطيط والاقتصاد.

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