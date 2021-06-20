بيت المال: فتح الطريق الساحلي سيكون لمدة 15 يوما لتمكين لجنة «5+5» لحين تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار

آمر غرفة عمليات حماية وتأمين سرت والجفرة اللواء إبراهيم أحمد بيت المال. (الإنترنت)

قال آمر غرفة عمليات حماية وتأمين سرت والجفرة اللواء إبراهيم أحمد بيت المال، إن فتح الطريق الساحلي الذي جرى اليوم الأحد «سيكون لمدة 15 يوما» وذلك «لتمكين اللجنة العسكرية (5+5) من تنفيذ باقي بنود» اتفاق وقف إطلاق النار، والتي «من أهمها إخراج المرتزقة خارج الحدود الإدارية للمنطقة العسكرية الوسطى وإطلاق سراح الأسرى».

جاء ذلك في كتاب وجهه بيت المالي إلى القائد الأعلى للجيش الليبي (المجلس الرئاسي) ردا على كتابه رقم (م. ق 14/167/16) المؤرخ في 8 يونيو الجاري والمشار فيه إلى توصيات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بموجب كتابهم رقم (ل ع م/3/167) المورخ في 15 أبريل الماضي بشأن فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب.

وقال بيت المال في كتابه إلى القائد الأعلى للجيش الليبي إن فتح الطريق الساحلي يأتي في البند السادس من بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» برعاية الأمم المتحدة، مشيرا إلى «أن هناك العديد من البنود التي تجاوزتها اللجنة بدون تحقيق أي إجراءات بشإئها لتصل إلى البند السادس» من بنود الاتفاق الـ12.

وذكر بيت المال في خطابه أنه بناء على طلب المجلس الرئاسي بشأن إعادة تمركز القوات وفتح الطريق الساحلي سرت - مصراتة في الاتجاهين أن «القوات المتواجدة امتدادا من مصراتة وحتى بویرات الحسون هي قوات تتبع المنطقة العسكرية الوسطي ومتواجدة بتمركزات اعتيادية داخل الحدود الإدارية للمنطقة العسكرية الوسطي»، لافتا إلى أنه سيجري إبعادها عن الطريق الساحلي «بمسافة 5 كيلومتر الاتجاهين».

وأضاف أن فتح الطريق الساحلي وإزالة السواتر الترابية الذي بدأ اليوم الأحد «سيكون من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء» و«سيكون الفتح بالطريق المعبد فقط، والذي تم تأمينه من قبل فرق الهندسة، أما المسالك الترابية والفرعية فيمنع الحركة بها وتقع نتائج استعمالها على مستعمليها نظرا لعدم تأمينها من قبل فرق الهندسة».

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وطالب بيت المال من القائد الأعلى للجيش الليبي أن يعطي تعليماته «إلى قيادة قوات الكرامة بشأن إعادة تمركز قواتها خارج الحدود الإدارية المنطقة العسكرية الوسطى وفتح الطريق الساحلي الاتجاهين» و«منع التحركات العسكرية والتحشيدات المستفزة على كامل التراب الليبي والتي تشكل خرقا لبنود اتفاق وقف النار وتهدد تنفيذه على أرض الواقع»

كما طالب آمر غرفة عملية حماية سرت والجفرة من رئيس الوزراء وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، بإعطاء تعليماته بشأن تذليل العقوبات والمختنقات ودعم القوات المشتركة لكي تقوم بالمهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب وصرف التزامات وحقوق منتسبي غرفة عمليات حماية وتأمين سرت والجفرة.

وأعلن رئيس الوزراء وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في وقت سابق اليوم فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، حيث شارك في قيادة إحدى الجرافات لإزالة أحد السواتر الترابية إيذانا بفتح الطريق أمام حركة السير للمواطنين.

لكن رئيس وفد القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» اللواء امراجع العمامي نفى من جانبه فتح الطريق الساحلي من الجهتين، فيما أكد آمر غرفة عمليات غرب سرت والمنطقة الوسطى التابعة للقيادة العامة، اللواء أحمد سالم أن اللجنة العسكرية المشتركة هي الجهة المختصة بفتح الطريق.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة غدا الاثنين جولتها السابعة بمقرها الدائم في مدينة سرت بحضور أعضاء اللجنة واللجان المنبثقة عنها وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لتوضيح الخطوات المقبل بشأن فتح الطريق الساحل.