بايدن: روسيا تتدخل بشكل قوي في ليبيا لكن يمكننا العمل سويا لمساعدة سكانها

الرئيس الأميركي جو بايدن لدى وصوله إلى كورنوال لحضور قمة مجموعة السبع في بريطانيا. مجموعة السبع بريطانيا)

أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، عن أمله في التوصل إلى تفاهمات مع روسيا بشان ليبيا تسمح للولايات المتحدة بمساعدة حيوية للسكان الذين يواجهون مشكلة حقيقية هناك.

جاءت تصريحات بايدن على هامش قمة مجموعة السبع الكبرى ببريطانيا وتحسبا للقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء المقبل في جنيف السويسرية.

وقال الرئيس الأميركي إن واشنطن وموسكو يمكنها أن تعملا معا على العديد من القضايا، بما في ذلك ليبيا.

وأضاف بايدن أمام الصحفيين في ختام القمة «هناك الكثير مما يجري حيث يمكننا العمل مع روسيا، على سبيل المثال، في ليبيا، يجب أن نتعاون لتقديم المساعدة الغذائية والاقتصادية لسكان يواجهون مشكلة حقيقية». في إشارة إلى كون أن أحد مجالات التعاون الثنائي بين البلدين يمكن أن يكون معالجة الأزمات الإنسانية في ليبيا.

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وواصل كلامه بأن «روسيا التزمت في العديد من الأنشطة حول العالم، ولكن تتدخل بشكل قوي في ليبيا وسوريا»، لافتا إلى انخراطها في أنشطة يعتقد أنها «تتعارض مع المعايير الدولية».

وتعهد بايدن بأن يكون «واضحاً جداً» مع بوتين في شأن الخلافات بين بلديهما مضيفا «ليس هناك أي ضمانات لتغيير سلوك أي دولة، وروسيا ربما تجاوزت بعض الحدود ولكنها أبلت بشكل جيد في التعامل مع جائحة كورونا».

وأردف القول «سأكون في غاية الصراحة مع الرئيس الروسي ‏وهو محق فالعلاقات مع روسيا في أدنى مستوياتها»، متهماً بوتين في الوقت ذاته «بعدم الاعتراف بالأعراف الدولية».

وأضاف الرئيس الأميركي أن بوتين كان محقاً في قوله إن العلاقات بين بلديهما تدهورت.

وينتظر أن تعقد قمة بين بوتين وبايدن في الـ16 يونيو الجاري، في جنيف، في لقاء هو الأول منذ تولي الرئيس الأميركي الرئاسة، وأبرز ملفات اللقاء، العلاقات الثنائية والاستقرار الاستراتيجي وتسوية النزاعات الإقليمية والتعاون في مكافحة جائحة كورونا.